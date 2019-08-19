"Тремтіть, бандерлоги": Дубинський підтримав однопартійця Бужанського, який образив журналістку НВ

Також Дубинський назвав себе, Бужанського і главу партії Слуга народу Дмитра Разумкова "єдиними серйозними депутатами" в новому парламенті і пошкодував, що у Верховну Раду не балотувався ексзаступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов

Обраний від "Слуги народу" депутат Олександр Дубинський підтримав однопартійця Максима Бужанського, який обізвав журналістку НВ Ольгу Духнич "тупою вівцею"..

"Зустрілися з депутатом Бужанським. Зустріч проходила саме так, як її описують журналісти НВ: „понастальгували за СРСР, згадали Януковича“ і, як заповідав Петро Олексійович, почитали телеграм канал Портнова. Тремтіть, бандерлоги", - написав Дубинський у себе в Telegram.

"Якщо виходити з текстів в дешевих журналах, в українському парламенті всього три серйозних депутати. Макс (Бужанський — ред.), я і Разумков. Про інших згадують тільки в зв’язку з нами. Шкода Портнов в депутати не пішов. Був би Four of Kind", - написав Дубинський.

Нагадаємо, новообраний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський образив журналістку НВ Ольгу Духнич в Telegram, назвавши її "тупою вівцею".

Сама Духнич, коментуючи образи на свою адресу, заявила, що відповідати Бужанському — це "як спроба з’ясувати стосунки з голубом, який нагидив вам на рукав пальто".

Відзначимо, що Бужанський в своїх постах неодноразово заявляв, що голосував за "Партію регіонів" десять років, що Янукович - хоч і не найвдаліший, але легітимний президент, а "Майдан погубив Україну". Що 9 травня — справжнє свято, а 8 травня нікому не потрібно, що порівнювати два тоталітарні режими — Сталіна і Гітлера — значить плювати "на могили батьків", і так далі.

Дубинського не раз звинувачували у поширенні фейків. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в травні 2019 року подала на нього до суду у зв’язку з поширенням інформації про те, що вона нібито займається розкраданнями бюджетних коштів за допомогою організації "Захист патріотів", очолюваної її чоловіком.

У березні 2019 року програму "Українскі сенсації", якою керує Дубинський, випустила сюжет "50 відтінків Порошенка". У цьому сюжеті йдеться, що Петро Порошенко створив злочинне угрупування в Молдові і нібито причетний до вбивства свого брата Михайла.

Подібні версії вперше з’являлися раніше на російських телеканалах. Через вихід цього сюжету Порошенко подав до суду на "1+1".

Мер Дніпра Борис Філатов в Facebook назвав Дубинського "говорящей ж *** й Коломойского".

Крім того, в червні 2018 року Дубинський у Відні зустрічався з Андрієм Портновим і головним редактором інтернет-видання "Страна.ua" Ігорем Гужвою.