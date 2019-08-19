"Тремтіть, бандерлоги": Дубинський підтримав однопартійця Бужанського, який образив журналістку НВ
"Зустрілися з депутатом Бужанським. Зустріч проходила саме так, як її описують журналісти НВ: „понастальгували за СРСР, згадали Януковича“ і, як заповідав Петро Олексійович, почитали телеграм канал Портнова. Тремтіть, бандерлоги", - написав Дубинський у себе в Telegram.
"Якщо виходити з текстів в дешевих журналах, в українському парламенті всього три серйозних депутати. Макс (Бужанський — ред.), я і Разумков. Про інших згадують тільки в зв’язку з нами. Шкода Портнов в депутати не пішов. Був би Four of Kind", - написав Дубинський.
Нагадаємо, новообраний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський образив журналістку НВ Ольгу Духнич в Telegram, назвавши її "тупою вівцею".
Сама Духнич, коментуючи образи на свою адресу, заявила, що відповідати Бужанському — це "як спроба з’ясувати стосунки з голубом, який нагидив вам на рукав пальто".
Відзначимо, що Бужанський в своїх постах неодноразово заявляв, що голосував за "Партію регіонів" десять років, що Янукович - хоч і не найвдаліший, але легітимний президент, а "Майдан погубив Україну". Що 9 травня — справжнє свято, а 8 травня нікому не потрібно, що порівнювати два тоталітарні режими — Сталіна і Гітлера — значить плювати "на могили батьків", і так далі.
Дубинського не раз звинувачували у поширенні фейків. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в травні 2019 року подала на нього до суду у зв’язку з поширенням інформації про те, що вона нібито займається розкраданнями бюджетних коштів за допомогою організації "Захист патріотів", очолюваної її чоловіком.
У березні 2019 року програму "Українскі сенсації", якою керує Дубинський, випустила сюжет "50 відтінків Порошенка". У цьому сюжеті йдеться, що Петро Порошенко створив злочинне угрупування в Молдові і нібито причетний до вбивства свого брата Михайла.
Подібні версії вперше з’являлися раніше на російських телеканалах. Через вихід цього сюжету Порошенко подав до суду на "1+1".
Мер Дніпра Борис Філатов в Facebook назвав Дубинського "говорящей ж *** й Коломойского".
Крім того, в червні 2018 року Дубинський у Відні зустрічався з Андрієм Портновим і головним редактором інтернет-видання "Страна.ua" Ігорем Гужвою.
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