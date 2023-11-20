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СБУ викрила інтернет-агітаторів, які виправдовували напад рф та сумували за СРСР

20 листопада 2023, 16:05
СБУ викрила інтернет-агітаторів, які виправдовували напад рф та сумували за СРСР
Фото: Укрінформ
Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Служба безпеки України викрила ще двох прокремлівських інтернет-агітаторів, які діяли у Харкові та Івано-Франківську. Чоловіки публічно виправдовували війну рф проти України та вихваляли колишній СРСР.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що обидва затриманих фігуранти створили анонімні акаунти у забороненій соцмережі "Одноклассники". Там вони публікували власні дописи та поширювали публікації або відео пропагандистів з країни-агресора.

СБУ затримала агітатора, який популяризував бойовиків російської ПВК "Вагнер" і поширював фейкові "новини з фронту".

Також він намагався дискредитувати українських захисників, що воюють на передовій у Донецькій області (насамперед - оборонців Авдіївки).

Зловмисником виявився колишній співробітник пенітенціарної служби.

Під час обшуків у його помешканні виявлено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для розповсюдження ворожої пропаганди.

СБУ затримала прихильника рф, який вихваляв загарбницьку політику Кремля, "ностальгував" за колишнім СРСР і сподівався на захоплення східного регіону України.

За матеріалами відомства раніше він отримав повідомлення про підозру, а після цього почав переховуватись від слідства і намагався втекти до рф.

"За обома викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна", - підсумували в повідомленні СБУ.

СБУагітаціявійна в Україніросія окупантипропаганда рф

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