Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон, відреагувала на вчинок сина

Мати підозрюваного у вбивстві екснардепки і професорки Ірини Фаріон - 18-річного В’ячеслава Зінченка, вважає, що син не міг скоїти це, бо "у нього не було мотивів та досвіду стрільянини".

"Гуляти містом Слава любить, привертати увагу може, він це завжди робив, але вбивати – ні. Знаючи свого сина, я впевнена, що він це не робив. Хлопець на відео поліцейських сидить, слідкує чи ходить вулицями – це зафіксували камери. Але ніде немає моменту пострілу. Можливо син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що вбивав", - висловилася жінка.

За її словами, протягом останніх тижнів нічого підозрілого у поведінці В’ячеслава не помічала, а мотивів для вбивства у нього не було. Мати наголошує, що хлопець в окулярах з фото поліцейських, яке облетіло Мережу, має більш загорілу шкіру та худорляву статуру, ніж її син.

Жінка каже, що В’ячеслав тривалий час перебував у Львові минулої весни, бо навчався в академії Dronarium на оператора БпЛА. Мовля, саме тому хлопець "добре знає місто і те, як багато там камер спостереження". Згодом поїхав до Львова, але матері сказав, що буде в Тернополі. Батька давно не бачив, бо той на фронті.

За її словами, В’ячеслав хотів йти на війну. Крім того, планував після повернення зі Львова піти на курси водіїв.