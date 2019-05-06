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Мати семикласниці хоче через суд скасувати нову редакцію українського правопису

Кабінет міністрів "діяв поза межами своїх повноважень"
До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов проти Кабміну від матері учениці 7 класу, яка вимагає скасувати нову редакцію українського правопису.
Мати семикласниці хоче через суд скасувати нову редакцію українського правопису Фото: з вільних джерел

Позивачка просить визнати недійсною відповідну постанову уряду, бо, на її думку, Кабінет міністрів "діяв поза межами своїх повноважень", повідомляє прес-служба суду.

"Та не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання", - йдеться у повідомленні.

У суді зазначили, що вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив "Український правопис" у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон набуде чинності через два місяці після опублікування, тобто 16 липня 2019 року. Однак окремі його норми відстрочені.

 

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05 06 2019 22:51
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