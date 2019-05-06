Мати семикласниці хоче через суд скасувати нову редакцію українського правопису

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов проти Кабміну від матері учениці 7 класу, яка вимагає скасувати нову редакцію українського правопису.

Позивачка просить визнати недійсною відповідну постанову уряду, бо, на її думку, Кабінет міністрів "діяв поза межами своїх повноважень", повідомляє прес-служба суду.

"Та не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання", - йдеться у повідомленні.

У суді зазначили, що вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив "Український правопис" у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.