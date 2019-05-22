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Уряд схвалив Український правопис у новій редакції, - ДОКУМЕНТ

Новий правопис замінить редакцію від 1992 року
Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив Український правопис у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.
Уряд схвалив Український правопис у новій редакції, - ДОКУМЕНТ

На засіданні були ухвалені без обговорення декілька проектів постанов Кабміну, які списком зачитав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Рішення ухвалені", - сказав він.

У постанові зазначається, що рішення ухвалено з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм.

Крім того, уряд визнав таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету міністрів України від 8 червня 1992 року № 309 "Питання українського правопису".

Текст нового правопису є у розпорядженні "РБК-Україна".

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України (МОН) винесло проект нової редакції українського правопису на громадське обговорення у вересні 2018 року. Проект розроблено на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ. Комісія, яка займалася підготовкою проекту врахувала, що правопис, не може бути вичерпним, в ньому вказані найбільш поширені або спірні орфографічні положення.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон набуде чинності через два місяці після опублікування, тобто 16 липня 2019 року. Однак окремі його норми відстрочені.

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22 05 2019 17:21
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