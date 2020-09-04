МАУ виплатила частину компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи в Ірані
Про це розповів президент авіакомпанії Євген Дихне в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", зазначає "Громадське".
"Певній частині пасажирів вже виплачена перша частка компенсацій. Цей процес не дуже швидкий, але він буде завершений", - зазначив він, не уточнюючи суми виплат.
Дихне вважає, що технічне розслідування, яке велося в Ірані, зайшло в глухий кут. Його зокрема турбує те, що іранці не передали ні в яку лабораторію бортові самописці, немає ніяких рапортів про закінчення розслідування, як і ніякої інформації про успішні міжурядові угоди з щодо компенсації з боку Ірану.
Раніше повідомлялося, що Україна від імені 5 країн домовлятиметься про компенсації від Ірану для жертв катастрофи літака МАУ.
Нагадаємо, що в Ірані не погоджуються з вимогою Канади компенсувати понад $1 млрд за збиття літака МАУ
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