МАУ виплатила частину компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи в Ірані

Дихне вважає, що технічне розслідування, яке велося в Ірані, зайшло в глухий кут

Компанія "Міжнародні авіалінії України" почала виплачувати компенсації сім’ям пасажирів, які загинули в авіакатастрофі українського літака в Ірані.

Про це розповів президент авіакомпанії Євген Дихне в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", зазначає "Громадське".

"Певній частині пасажирів вже виплачена перша частка компенсацій. Цей процес не дуже швидкий, але він буде завершений", - зазначив він, не уточнюючи суми виплат.

Дихне вважає, що технічне розслідування, яке велося в Ірані, зайшло в глухий кут. Його зокрема турбує те, що іранці не передали ні в яку лабораторію бортові самописці, немає ніяких рапортів про закінчення розслідування, як і ніякої інформації про успішні міжурядові угоди з щодо компенсації з боку Ірану.

Раніше повідомлялося, що Україна від імені 5 країн домовлятиметься про компенсації від Ірану для жертв катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо, що в Ірані не погоджуються з вимогою Канади компенсувати понад $1 млрд за збиття літака МАУ