Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

МАУ виплатила частину компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи в Ірані

Дихне вважає, що технічне розслідування, яке велося в Ірані, зайшло в глухий кут
Компанія "Міжнародні авіалінії України" почала виплачувати компенсації сім’ям пасажирів, які загинули в авіакатастрофі українського літака в Ірані.
МАУ виплатила частину компенсацій сім Фото: milliyet.com.tr

Про це розповів президент авіакомпанії Євген Дихне в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", зазначає "Громадське".

"Певній частині пасажирів вже виплачена перша частка компенсацій. Цей процес не дуже швидкий, але він буде завершений", - зазначив він, не уточнюючи суми виплат.

Дихне вважає, що технічне розслідування, яке велося в Ірані, зайшло в глухий кут. Його зокрема турбує те, що іранці не передали ні в яку лабораторію бортові самописці, немає ніяких рапортів про закінчення розслідування, як і ніякої інформації про успішні міжурядові угоди з щодо компенсації з боку Ірану.

Раніше повідомлялося, що Україна від імені 5 країн домовлятиметься про компенсації від Ірану для жертв катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо, що в Ірані не погоджуються з вимогою Канади компенсувати понад $1 млрд за збиття літака МАУ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 04 2020 12:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як пережити ізоляцію?

Як пережити ізоляцію?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.