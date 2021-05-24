"МАУ" запускає рейси з Києва до Рас-ель-Хайми з 25 червня

"МАУ" стане першою українською авіакомпанією, яка здійснюватиме прямі перельоти до Рас-ель-Хайми, і одним із головних стратегічних авіаційних партнерів для емірату, який наразі динамічно розвивається", - йдеться в повідомленні.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") запускає рейси з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) до м. Рас-ель-Хайма (Об'єднані Арабські Емірати) з 25 червня 2021 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"МАУ" стане першою українською авіакомпанією, яка здійснюватиме прямі перельоти до Рас-ель-Хайми, і одним із головних стратегічних авіаційних партнерів для емірату, який наразі динамічно розвивається", - йдеться в повідомленні.

Авіакомпанія зазначає, що політ із Києва до міжнародного аеропорту Рас-ель-Хайми триватиме п’ять годин. Після прибуття всі туристи проходитимуть обов'язкове ПЛР-тестування в аеропорту. Крім того, безкоштовне ПЛР-тестування вони також можуть пройти перед поверненням в Україну.

За даними "МАУ", Рас-ель-Хайма отримала сертифікати безпеки від світового лідера в галузі інспекційно-сертифікаційних послуг "Бюро Верітас" (Bureau Veritas), а також від Всесвітньої ради з туризму і подорожей (WTTC).

"Україна - швидкорослий і важливий ринок для емірату Рас-ель-Хайма, і наше партнерство з "Міжнародними авіалініями України" - ще один крок у рамках стратегії збільшення туристичного потоку за рахунок налагодження прямого авіасполучення. (...) Це ключовий крок у відновленні міжнародного туризму згідно з нашою широкою стратегією щодо вивчення нових маршрутів через основні, вторинні ринки та ринки, що розвиваються, завдяки чартерним та регулярним рейсам", - наводить прес-служба слова гендиректора департаменту з розвитку туризму емірату Рас-ель-Хайма Ракі Філліпса.

У свою чергу СЕО "МАУ" Євген Дихне додав, що авіакомпанія планує збільшувати частоту польотів до Рас-ель-Хайми, враховуючи очікуваний високий попит, особливо влітку.

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