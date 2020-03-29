Майкл Тайсон хоче бою Ломаченка з Девісом

"Мене вразив Василь Ломаченко. Цей хлопець з України. Чули про нього? Мені він подобається. Мені подобається і Джервонта Девіс. Ці двоє повинні побитися" - передає слова Тайсона Tribuna.com.

Фото: Оглядач

Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Майкл Тайсон хотів би побачити поєдинок між чемпіоном WBA та WBO в легкій вазі Василем Ломаченком та регулярним чемпіоном WBA Джервонтой Девісом. "Мене вразив Василь Ломаченко. Цей хлопець з України. Чули про нього? Мені він подобається. Мені подобається і Джервонта Девіс. Ці двоє повинні побитися" - передає слова Тайсона Tribuna.com.

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