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Майора Збройних Сил затримано на хабарі

Встановлено, що офіцер вимагав та отримав хабар у сумі 3 тисячі доларів в інтересах посадових осіб Квартирно-експлуатаційного відділу м.Біла Церква
Військова прокуратура затримала на хабарі у 3 тисячі доларів майора ЗСУ - помічника командира з матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин, дислокованої на Черкащині.
Майора Збройних Сил затримано на хабарі Фото: Військова Прокуратура

"Встановлено, що офіцер вимагав та отримав хабар у сумі 3 тисячі доларів в інтересах посадових осіб Квартирно-експлуатаційного відділу м.Біла Церква. За отримані кошти військовий пообіцяв забезпечити погодження та передачу в оренду на користь одного з приватних підприємств індивідуально-визначеного військового майна, а саме - будівлі у одному з військових містечок Уманського гарнізону", - заявив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко, повідомляє "Українська правда".

За його даними, затримання відбулося 14 березня.

Затриманому готується повідомлення про підозру за ч.5 ст.27 та ч.3 ст.368  КК, клопотання до суду про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою, а також щодо відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, що двох співробітників Національної поліції в Полтавській області затримали під час отримання 10 тис. гривень неправомірної вигоди.

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16 03 2019 11:15
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