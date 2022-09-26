Майже 1,5 млн українців не можуть повернутися додому з рф - Стефанішина

Для їх повернення потрібно використати всі міжнародні інструменти

Близько 1,5 млн українців, більшість з яких - жінки та діти, наразі перебувають у росії без можливості повернутись додому, а рідні не можуть встановити з ними зв'язок.

"Особливу увагу під час заходу приділили питанню насильницької депортації українців з тимчасово окупованих територій України до росії. Віце-прем'єр-міністр наголосила, що близько 1,5 мільйона громадян, більшість з яких - жінки та діти, наразі перебувають на території російської федерації без можливості повернутись додому, а їхні рідні - встановити з ними зв'язок", - сказала вона.

Стефанішина додала, що зараз як ніколи важливо використати всі міжнародні інструменти захисту прав людини й подвоїти зусилля, аби не допустити насильницької експлуатації українців.