НОВИНИДля їх повернення потрібно використати всі міжнародні інструментиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майже 1,5 млн українців не можуть повернутися додому з рф - Стефанішина
Фото: Getty Images
Близько 1,5 млн українців, більшість з яких - жінки та діти, наразі перебувають у росії без можливості повернутись додому, а рідні не можуть встановити з ними зв'язок.
Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час заходу на полях Генасамблеї ООН.
"Особливу увагу під час заходу приділили питанню насильницької депортації українців з тимчасово окупованих територій України до росії. Віце-прем'єр-міністр наголосила, що близько 1,5 мільйона громадян, більшість з яких - жінки та діти, наразі перебувають на території російської федерації без можливості повернутись додому, а їхні рідні - встановити з ними зв'язок", - сказала вона.
Стефанішина додала, що зараз як ніколи важливо використати всі міжнародні інструменти захисту прав людини й подвоїти зусилля, аби не допустити насильницької експлуатації українців.
Раніше повідомлялося, що росія незаконно вивезла понад дві тисячі українських дітей.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 09 2022 09:49 МЕДІА
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- ФОТО Телескоп James Webb зробив найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття
- ВІДЕО Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових в обмін на Медведчука
- Блінкен: США мають план дій на випадок застосування рф ядерної зброї
- Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3