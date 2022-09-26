RSS
НОВИНИ

Майже 1,5 млн українців не можуть повернутися додому з рф - Стефанішина

Ольга
Матарикіна
Для їх повернення потрібно використати всі міжнародні інструменти
Майже 1,5 млн українців не можуть повернутися додому з рф - Стефанішина Фото: Getty Images
Близько 1,5 млн українців, більшість з яких - жінки та діти, наразі перебувають у росії без можливості повернутись додому, а рідні не можуть встановити з ними зв'язок.
 
 
"Особливу увагу під час заходу приділили питанню насильницької депортації українців з тимчасово окупованих територій України до росії. Віце-прем'єр-міністр наголосила, що близько 1,5 мільйона громадян, більшість з яких - жінки та діти, наразі перебувають на території російської федерації без можливості повернутись додому, а їхні рідні - встановити з ними зв'язок", - сказала вона.
 
Стефанішина  додала, що зараз як ніколи важливо використати всі міжнародні інструменти захисту прав людини й подвоїти зусилля, аби не допустити насильницької експлуатації українців.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2022 09:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
На телебачення повертається розважальний контент. А до Києва – зіркові втікачи з-за кордону

На телебачення повертається розважальний контент. А до Києва – зіркові втікачи з-за кордону

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.