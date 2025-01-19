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ПОЛІТИКА

Майже 200 тисяч сирійських біженців повернулися додому після повалення Асада

19 січня 2025, 18:16
Майже 200 тисяч сирійських біженців повернулися додому після повалення Асада
Фото: AFP
УВКБ ООН планує також посилити свою підтримку репатріантів і приймаючих громад.

Глава Управління ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що майже 200 000 сирійських біженців повернулися додому після повалення Башара Асада на початку грудня.

Про це повідомляє Barrons.

За його словами, в період з 8 грудня по 16 січня додому повернулися близько 195 200 сирійців.

"Незабаром я відвідаю Сирію і сусідні країни, оскільки УВКБ ООН посилює свою підтримку репатріантів і приймаючих громад", – зазначив Гранді.

"Це повернення відбулося до того, як блискавичний наступ ісламістських повстанців наприкінці минулого року скинув Асада, породивши надії на закінчення 13-річної громадянської війни, яка забрала понад півмільйона життів і змусила мільйони людей шукати притулку за кордоном", – підкреслюють журналісти.

СиріяБашар Асадбіженці

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