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Майже 20 країн приєднались до "коаліції дронів" – Bloomberg

16 січня 2024, 17:48
Майже 20 країн приєднались до
Фото: УНН
Латвія досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських сил "тисячами" нових дронів.

Про це пише американське інформаагенство Bloomberg.

"Зараз ми перебуваємо на етапі, коли наближаємося до 20 партнерів" у "коаліції дронів", - заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс 

Але він відмовився надавати інші подробиці проєкту безпілотників.

Заяви міністра оборони Латвії є першим свідченням масштабу ініціативи щодо безпілотників після того, як відповідний план був представлений на зустрічі з його українським міністром оборони Рустемом Умєровим в грудні минулого року.

За словами Спрудса, ця ініціатива допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стали важливим елементом бойових дій.

"Основна мета – зробити все, щоб якомога більше цих безпілотників було доставлено в Україну", - сказав латвійський міністр.

Крім того, Латвія очолила "коаліцію дронів" в рамках "Рамштайн".

Вона візьме на себе лідерську роль у "коаліції дронів" серед країн, які надають військову підтримку Україні для протидії агресії росії.

 
Латвіякоаліціядронів

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