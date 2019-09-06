Майже 30 людей постраждали під час аварії атракціону в Іспанії

"28 відвідувачів отримали травми після того, як обертовий диск атракціону розпався на частини"

Майже 30 людей постраждали в результаті аварії в парку розваг поблизу іспанського міста Севілья, на півдні країни.

"28 відвідувачів отримали травми після того, як обертовий диск атракціону розпався на частини", - повідомляє британське видання Evening Standart з посиланням на місцеві ЗМІ.

Дев'ять з постраждалих госпіталізували. У міській раді Севільї повідомили, що атракціон раніше пройшов перевірку на безпеку.

Триває розслідування і з'ясування причини інциденту.

Нагадаємо, раніше у результаті аварії на каруселі на ярмарку в південно-східній Франції одна особа загинула та ще четверо отримало травми.