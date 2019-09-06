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Майже 30 людей постраждали під час аварії атракціону в Іспанії

"28 відвідувачів отримали травми після того, як обертовий диск атракціону розпався на частини"
Майже 30 людей постраждали в результаті аварії в парку розваг поблизу іспанського міста Севілья, на півдні країни.
Майже 30 людей постраждали під час аварії атракціону в Іспанії Фото: EPA/UPG

"28 відвідувачів отримали травми після того, як обертовий диск атракціону розпався на частини", - повідомляє британське видання Evening Standart з посиланням на місцеві ЗМІ.

Дев'ять з постраждалих госпіталізували. У міській раді Севільї повідомили, що атракціон раніше пройшов перевірку на безпеку.

Триває розслідування і з'ясування причини інциденту.

Нагадаємо, раніше у результаті аварії на каруселі на ярмарку в південно-східній Франції одна особа загинула та ще четверо отримало травми.

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09 06 2019 19:59
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