НОВИНИМайже 30 людей постраждали в результаті аварії в парку розваг поблизу іспанського міста Севілья, на півдні країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майже 30 людей постраждали під час аварії атракціону в Іспанії
"28 відвідувачів отримали травми після того, як обертовий диск атракціону розпався на частини"
Фото: EPA/UPG
"28 відвідувачів отримали травми після того, як обертовий диск атракціону розпався на частини", - повідомляє британське видання Evening Standart з посиланням на місцеві ЗМІ.
Дев'ять з постраждалих госпіталізували. У міській раді Севільї повідомили, що атракціон раніше пройшов перевірку на безпеку.
Триває розслідування і з'ясування причини інциденту.
Нагадаємо, раніше у результаті аварії на каруселі на ярмарку в південно-східній Франції одна особа загинула та ще четверо отримало травми.
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