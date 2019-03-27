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ЦВК: майже 316 тис. українців змінили місце голосування

За останній тиждень було подано понад 210 тис. заяв
Майже 316 тис. громадян України скористалися правом тимчасової зміни місця голосування на виборах президента 31 березня.
ЦВК: майже 316 тис. українців змінили місце голосування Фото: google.com

"Відділи ведення Державного реєстру виборців працювали на межі можливого, оформляючи заяви про тимчасову зміну голосування без зміни виборчої адреси. Так, з 2 січня по 25 березня цим правом скористалися 315 725 українців", -  повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

За словами Сліпачук, найбільша кількість заяв подана від жителів Донецької та Луганської областей - 63 869 і 28 834 відповідно.

"За останній тиждень було подано понад 210 тис. заяв про тимчасову зміну місця голосування, тоді як за попередні майже три місяці - близько 100 тис.", - зазначила голова ЦВК.

Сліпачук також повідомила, що відділи ведення Державного реєстру виборців почали друк уточнених списків виборців та передавання їх дільничним виборчим комісіям.

Глава ЦВК також звернула увагу на новий сервіс сайту ДРВ.

"Тепер у результатах відповіді на запит про наявність виборця у Держреєстрі додана інформація про тимчасову зміну місця голосування, яка містить номер та адресу виборчої дільниці, до списку якої буде включено виборця", - повідомила Сліпачук.

Раніше повідомлялося, що ЦВК дозволила самостійно виготовити бюлетені виборчкомам на суднах, що перебувають у плаванні.

Нагадаємо, що за голосуванням на виборах стежитимуть майже 2,5 тисячі осіб.

 

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27 03 2019 10:15
ТЕГИ: вибори, ЦВК
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