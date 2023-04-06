Майже 50 держав засудили рф за незаконну депортацію українських дітей

Підписання документа є відповіддю на засідання Радбезу ООН, де мала виступити російська омбуудсменка Марія Львова-Бєлова.

Майже п'ятдесят країн підписали спільну заяву щодо незаконної примусової депортації українських дітей до росії.

Про це пише представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

У середу, 5 квітня, росія планувала провести неформальну зустріч членів Радбезу за формулою "Аррії". На зустрічі мали б обговорюватись нібито правові підстави щодо викрадення українських дітей з окупованих територій.

Засідання мало відбутись у віртуальному режимі та на ньому було заплановано виступ російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на її арешт.

"Сьогодні рф продовжуватиме зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Ради Безпеки ООН для поширення дезінформації про масштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей. рф намагатиметься представити свої дії в Україні такими, що відповідають міжнародному праву, правам дитини та порядку денному "Діти та збройні конфлікти". Це не може бути далі від істини", - сказано у заяві.

Там також вказано, що факти депортації українських дітей до рф є очевидними. Вдалось вияснити, що російська влада затримала та примусово депортувала понад 19 500 українських дітей з їхніх домівок. Зафіксовано також навмисне відокремлення дітей від батьків та безпосереднє викрадення дітей із дитячих будинків. Всі вони згодом були доправлені у росію.

"Ми засуджуємо дії російської федерації в Україні, включаючи, зокрема, примусову депортацію українських дітей, а також інші серйозні порушення щодо дітей, вчинені російськими військами в Україні. Жодна кількість дезінформації, яка поширюється рф, не може заперечити правдивість цього питання або захистити людей від відповідальності за ці злочини", - йдеться у заяві.

Заяву підписали Андорра, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Республіка Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Королівство Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія та США.

Нагадаємо, Велика Британія заблокувала виступ російського омбудсмена з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН.