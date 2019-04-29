Майже 5 тисяч українців не випустили за кордон 2018 року
"Найпоширеніша причина для обмеження виїзду - ухилення людини від виконання зобов'язань, накладених судовим рішенням. До таких ситуацій належать борги за аліменти, податкові борги, прострочені кредити і т.д.", - коментує партнер юридичної компанії "Пролігалс" Роман Саєнко, повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними
"Люди не завжди знають про свої зобов'язання. Наприклад, справи про аліменти можуть розглядати рік, а аліменти присуджувати з моменту звернення до суду. Тобто людина може не знати про справу, а потім їй повідомляють, що вона вже має велику суму. Також буває, що боржник платить готівкою без розписки, а дружина потім каже, що ніяких аліментів не було", - коментує адвокат Олег Простибоженко.
Критерії, які впливають на виїзд за кордон, можна перевірити в Опендатабот. Для цього потрібно ввести свій ІПН і перевірити, чи не перебуваєте ви в списку боржників за аліменти, податкові борги чи осіб, які перебувають у розшуку.
Нагадаємо, що з початку 2019 року Ізраїль не впустив у країну 910 українців.
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