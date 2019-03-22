Ізраїль не впустив у країну вже 910 українців, - Держприкордонслужба
"На цей момент (з початку року) Ізраїль повернув 910 громадян України. Тільки за минулу добу повернулися 22 українці", - повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, інформує LB.ua.
Державна прикордонна служба України, своєю чергою, з початку року не пропустила 330 громадян Ізраїлю.
"Усі вони не змогли підтвердити мету поїздки", - пояснив представник ДПСУ.
Також, Міністерство закордонних справ України не відкидає можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо права українських туристів і мандрівників будуть систематично порушуватися на кордоні.
Нагадаємо, що 15 лютого у відповідь на недопуск 35 ізраїльтян, які не могли пояснити мету свого візиту в Україну, влада Ізраїлю заблокувала весь літак в знак протесту з 140 українцями на борту в аеропорту "Бен Гуріон". Після втручання народного депутата Георгія Логвинського ізраїльтян впустили в Україну, а 140 українців після семи годин утримання відпустили, 133 в'їхало в Ізраїль, сімом у в'їзді відмовили.
Всього в 2018 році Ізраїль не впустив 7730 українців.
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