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Ізраїль не впустив у країну вже 910 українців, - Держприкордонслужба

Тільки за минулу добу повернулися 22 українці
З початку 2019 року Ізраїль не впустив у країну 910 українців.
Ізраїль не впустив у країну вже 910 українців, - Держприкордонслужба Фото: politeka.net

"На цей момент (з початку року) Ізраїль повернув 910 громадян України. Тільки за минулу добу повернулися 22 українці", - повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, інформує LB.ua.

Державна прикордонна служба України, своєю чергою, з початку року не пропустила 330 громадян Ізраїлю.

"Усі вони не змогли підтвердити мету поїздки", - пояснив представник ДПСУ.

Також, Міністерство закордонних справ України не відкидає можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо права українських туристів і мандрівників будуть систематично порушуватися на кордоні.

Нагадаємо, що 15 лютого у відповідь на недопуск 35 ізраїльтян, які не могли пояснити мету свого візиту в Україну, влада Ізраїлю заблокувала весь літак в знак протесту з 140 українцями на борту в аеропорту "Бен Гуріон". Після втручання народного депутата Георгія Логвинського ізраїльтян впустили в Україну, а 140 українців після семи годин утримання відпустили, 133 в'їхало в Ізраїль, сімом у в'їзді відмовили.

Всього в 2018 році Ізраїль не впустив 7730 українців.

 
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22 03 2019 13:25
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