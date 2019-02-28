Україна може відмовитися від безвізового режиму з Ізраїлем, - МЗС

Міністерство закордонних справ України не відкидає можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо права українських туристів і мандрівників будуть систематично порушуватися на кордоні.

"У випадку, якщо іноземні уряди не будуть належним чином ставитися до боротьби з нелегальним наймом і працевлаштуванням на роботу українських громадян, якщо права українських туристів і мандрівників будуть систематично порушуватися, зокрема на кордоні, ми будемо переглядати умови поїздок громадян, у тому числі - доцільність збереження безвізового режиму для громадян тих країн, де права наших співвітчизників систематично порушуються", - заявила речник МЗС Катерина Зеленко на брифінгу в Києві, повідомляє LB.ua.

"МЗС України вважає неприпустимим, щоб у кожному українському туристові на кордоні бачили порушника імміграційних правил через неготовність або небажання урядів боротися з практикою нелегального працевлаштування в своїх державах", - наголосила спікер.

Додамо, за 1,5 місяці 2019 року Україна не впустила в країну 96 ізраїльтян, а Ізраїль - 503 українців.

Нагадаємо, що 15 лютого у відповідь на недопуск 35 ізраїльтян, які не могли пояснити мету свого візиту в Україну, влада Ізраїлю заблокувала весь літак в знак протесту з 140 українцями на борту в аеропорту "Бен Гуріон". Після втручання народного депутата Георгія Логвинського ізраїльтян впустили в Україну, а 140 українців після семи годин утримання відпустили, 133 в'їхало в Ізраїль, сімом у в'їзді відмовили.

Всього в 2018 році Ізраїль не впустив 7730 українців.