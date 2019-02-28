Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна може відмовитися від безвізового режиму з Ізраїлем, - МЗС

Київ закликає розібратися з нелегальним наймом українських робітників
Міністерство закордонних справ України не відкидає можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо права українських туристів і мандрівників будуть систематично порушуватися на кордоні.
Україна може відмовитися від безвізового режиму з Ізраїлем, - МЗС Фото: politeka.net

"У випадку, якщо іноземні уряди не будуть належним чином ставитися до боротьби з нелегальним наймом і працевлаштуванням на роботу українських громадян, якщо права українських туристів і мандрівників будуть систематично порушуватися, зокрема на кордоні, ми будемо переглядати умови поїздок громадян, у тому числі - доцільність збереження безвізового режиму для громадян тих країн, де права наших співвітчизників систематично порушуються", - заявила речник МЗС Катерина Зеленко на брифінгу в Києві, повідомляє LB.ua.

"МЗС України вважає неприпустимим, щоб у кожному українському туристові на кордоні бачили порушника імміграційних правил через неготовність або небажання урядів боротися з практикою нелегального працевлаштування в своїх державах", - наголосила спікер.

Додамо, за 1,5 місяці 2019 року Україна не впустила в країну 96 ізраїльтян, а Ізраїль - 503 українців.

Нагадаємо, що 15 лютого у відповідь на недопуск 35 ізраїльтян, які не могли пояснити мету свого візиту в Україну, влада Ізраїлю заблокувала весь літак в знак протесту з 140 українцями на борту в аеропорту "Бен Гуріон". Після втручання народного депутата Георгія Логвинського ізраїльтян впустили в Україну, а 140 українців після семи годин утримання відпустили, 133 в'їхало в Ізраїль, сімом у в'їзді відмовили.

Всього в 2018 році Ізраїль не впустив 7730 українців.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2019 15:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.