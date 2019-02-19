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З початку 2019 року Україна не впустила в країну 96 ізраїльтян, а Ізраїль - 503 українців

В аеропорту "Бен Гуріон" в Тель-Авіві ізраїльські співробітники вели себе грубо, а в окремих випадках і жорстоко
За 1,5 місяці 2019 року Україна не впустила в країну 96 ізраїльтян, а Ізраїль - 503 українців.
З початку 2019 року Україна не впустила в країну 96 ізраїльтян, а Ізраїль - 503 українців Фото: politeka.net

З 1 січня 2019 року по сьогодні в аеропорту "Бориспіль" відмовлено у в'їзді в Україну 96 громадянам Ізраїлю: в січні - 28, а в лютому - 68 випадків, інформує LB.ua.

Причиною недопуску стало не підтвердження ізраїльтянами мети запланованого візиту в Україну (91 випадок), і відсутність фінансового забезпечення для перебування в країні (5 випадків).

У той же час Ізраїль за цей же період відмовив у в'їзді 503 громадянам України. У більшості випадків, як пояснювали українці після повернення, рішення про відмову на в'їзд приймалося ізраїльськими службами без проведення співбесід, обґрунтування і роз'яснення причин. А під час їх перебування в аеропорту "Бен Гуріон" в Тель-Авіві ізраїльські співробітники вели себе грубо, а в окремих випадках і жорстоко.

Нагадаємо, що 15 лютого у відповідь на недопуск 35 ізраїльтян, які не могли пояснити мету свого візиту в Україну, влада Ізраїлю заблокувала весь літак в знак протесту з 140 українцями на борту в аеропорту "Бен Гуріон". Після втручання народного депутата Георгія Логвинського ізраїльтян впустили в Україну, а 140 українців після семи годин утримання відпустили, 133 в'їхало в Ізраїль, сімом у в'їзді відмовили.

Всього в 2018 році Ізраїль не впустив 7730 українців.

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19 02 2019 19:38
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