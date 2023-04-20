Майже 60 країн беруть участь у відновленні України
Шмигаль повідомив це на міжнародному саміті міст та регіонів у Києві.
Про це повідомило агентство Інтерфакс.
Прем'єр подякував усім партнерам за підтримку.
"Сьогодні міжнародне муніципальне партнерство прийняло невиданні масштаби: понад 300 територіальних громад України підписали 1,5 тисячі партнерських договорів, майже 60 країн світу допомагають нашим містам, містечкам і селам вижити і відновлюються після смертоносних ворожих атак", - сказав Шмигаль.
Шмигаль зазначив, що Україна очікує і в подальшому підписання угод про патронат між українськими громадами та іноземними муніципалітетами та регіонами.
"Вважаємо такий механізм співпраці особливо ефективним. Патронат, з однієї сторони, прискорить відновлення громади, з іншої – буде співдіяти євроінтеграції України", - підсумував прем'єр-міністр.