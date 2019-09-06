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Майже 70% інвесторів Facebook виступили за відставку Цукерберга

"Цукерберга може звільнити тільки сам Цукерберг"
68% зовнішніх акціонерів компанії Facebook проголосували за призначення незалежного директора на місце Марка Цукерберга під час акціонерних зборів компанії, які відбулися минулого місяця.
Майже 70% інвесторів Facebook виступили за відставку Цукерберга Марк Цукерберг. Фото: AFP

Критику зовнішніх акціонерів викликає недостатньо потужна, на їхню думку, політика компанії щодо захисту особистих даних користувачів, повідомляє Голос Америки.

Однак голосування мабуть не призведе до негайної зміни керівництва, тому що компанія має дворівневу систему акцій. За цією системою, кожна акція, яку мають Цукерберг і керівництво компанії, відповідає десятьом голосам під час прийняття рішень. А акції, якими володіють зовнішні акціонери, мають по одному голосу. Це дозволяє компанії отримувати інвестиції, але не розпорошувати контроль над компанією. За рахунок свого пакету акцій Цукерберг має 58% голосів у компанії.

"Цукерберга може звільнити тільки сам Цукерберг", - кажуть спостерігачі.

Збори акціонерів компанії, які відбулися минулого місяця у Каліфорнії, супроводжувалися акціями протесту. Протестувальники виступали за реформу корпоративного управління компанії й збільшення прозорості.

Нагадаємо, на початку 2018 року стало відомо про найбільший в історії Facebook витік особистих даних користувачів. Компанія Cambridge Analytica незаконно зібрала дані 87 мільйонів користувачів соцмережі і передавала їх третім особам, в тому числі, ймовірно, передвиборному штабу нинішнього президента США Дональда Трампа, який використовував їх для політичної реклами.

У квітні і травні 2018 року засновник Facebook Марк Цукерберг у Конгресі США і Європарламенті визнав помилку і вибачився за витік даних.

У лютому 2019 року парламент Британії звинуватив Facebook у продажу особистих даних користувачів.

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09 06 2019 19:23
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