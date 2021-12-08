НОВИНИУ Греції оцінюють збитки від лісових пожеж, в той же час вогонь в деяких частинах не вщухає.
Читайте також: Допомогу в гасінні лісових пожеж у Греції надають 22 країниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майже 85 тисяч гектарів випаленої землі: пожежі у Греції тривають
Уряд пообіцяв, що процедури компенсації потерпілим будуть швидкими
Фото: ANA-MPA
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
За попередніми оцінками, щонайменше 1300 будинків були пошкоджені, з яких 300 повністю зруйновані внаслідок пожеж, які тривали протягом дев’яти днів у Греції та випалили 84 500 гектарів землі.
Уряд пообіцяв, що процедури компенсації потерпілим будуть швидкими.
Тим часом пожежі продовжували горіти в середу, найбільший фронт був в Аркадії, у південній Греції. Гасіння пожежі відбувалося за допомогою іноземних місій та мешканців, які залишилися в цьому районі.
У коментарях пізно ввечері у середу мер Гортінії Ефстатіос Куліс заявив, що ситуація виглядає більш контрольованою.
Пожежна бригада повідомила, що сили, розгорнуті в середу для боротьби з лісовими пожежами Стародавньої Олімпії в Ілії та Гортинії в Аркадії, включали понад 570 пожежників із 30 групами жителів та добровольцями, 181 машиною та пожежними місіями з Франції та Німеччини.
На острові Евбея в середу боротьбу з пожежами в північній прибережній зоні вели загалом понад 800 пожежників.
Читайте також: Допомогу в гасінні лісових пожеж у Греції надають 22 країни
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 08 2021 11:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО В горах на півдні Грузії внаслідок грози загинули понад півтисячі овець
- ФОТО У Китаї виявили новий вид рослин
- ФОТО На сина британської королеви подали у суд за сексуальне насильство
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном