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Майже 8,5 тисяч українців задекларували понад мільйон гривень доходів

Лише одна людина задекларувала понад мільярд гривень
Доходи у сумі понад мільйон гривень в Україні задекларувала 8 451 людина. Один мешканець Києва відзвітував про дохід у понад мільярд гривень.
Майже 8,5 тисяч українців задекларували понад мільйон гривень доходів Фото: Фінанси 24

Про це свідчать попередні підсумки деклараційної кампанії в Україні, пише Державна податкова служба, повідомляє "Громадське".

Найбільша кількість мільйонерів обліковується у Києві (3 375 людей), Дніпропетровській (684), Харківській (595) та Київській (540) областях.

Як зазначають у ДПСУ, у порівнянні з минулим роком кількість людей, що декларували понад мільйон грн доходів, зросла на 6%.

Загалом українські мільйонери задекларували дохід на суму 70,4 млрд грн, податок на доходи фізичних осіб - 1,6 млрд грн, військовий збір - 0,2 млрд гривень.

Найбільшу суму до сплати в бюджет мав киянин, який отримував доходи за межами України. Він має сплатити майже 80 млн грн, зокрема 66,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 11,1 млн грн військового збору.

А що з податками в Україні?

У ДПСУ кажуть, що попри пандемію кількість людей, що декларували доходи, та розмір податкових зобов'язань до сплати в бюджет залишилися майже на рівні минулого року.

Станом на останній день подання декларації у 2020 році (30 червня 2020-го) визначений ПДФО складав майже 2,7 млрд грн, а військовий збір - 379 млн грн.

Нагадаємо, що у Державній фіскальній службі повідомили, що станом на березень 2019 року 40% українців, які задекларували дохід понад 1 мільйон гривень - жінки.

 

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12 05 2021 17:01
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