ДФС: 40% українських мільйонерів - жінки
Кампанія з декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році, ще триває, тому це ще не остаточні цифри. Так, станом на березень 2019 року українці подали вже понад 100 тисяч декларацій про доходи, інформують у ДФС.
Наразі доходи, що перевищують 1 мільйон гривень, задекларувало 1120 громадян, з яких 40% - жінки віком від 18 до 78 років.
"Наймолодшою жінкою задекларовано дохід від успадкування майна, податкові зобов’язання визначено в розмірі 82,5 тис. грн", - повідомляють податківці.
"Найбільшу суму оподатковуваних доходів - понад 500 млн грн - задекларував мешканець Дніпра за операціями отримання у дарунок майна від члена сім’ї першого ступеня споріднення", - повідомляють у ДФС.
Громадяни можуть задекларувати отримані доходи за 2018 рік до 2 травня 2019 року. Після цього податківці оприлюднять остаточні результати щодо кількості мільйонерів в Україні.
Нагадаємо, за результатами кампанії з декларування доходів, проведеної у 2018 році, загальна сума доходів, які задекларували українці зросла на 9,9 мільярда гривень та склала 73,1 мільярда гривень.
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