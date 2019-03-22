ДФС: 40% українських мільйонерів - жінки

У Державній фіскальній службі повідомили, що станом на березень 2019 року 40% українців, які задекларували дохід понад 1 мільйон гривень - жінки.

Кампанія з декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році, ще триває, тому це ще не остаточні цифри. Так, станом на березень 2019 року українці подали вже понад 100 тисяч декларацій про доходи, інформують у ДФС.

Наразі доходи, що перевищують 1 мільйон гривень, задекларувало 1120 громадян, з яких 40% - жінки віком від 18 до 78 років.

"Наймолодшою жінкою задекларовано дохід від успадкування майна, податкові зобов’язання визначено в розмірі 82,5 тис. грн", - повідомляють податківці.

"Найбільшу суму оподатковуваних доходів - понад 500 млн грн - задекларував мешканець Дніпра за операціями отримання у дарунок майна від члена сім’ї першого ступеня споріднення", - повідомляють у ДФС.

Громадяни можуть задекларувати отримані доходи за 2018 рік до 2 травня 2019 року. Після цього податківці оприлюднять остаточні результати щодо кількості мільйонерів в Україні.

Нагадаємо, за результатами кампанії з декларування доходів, проведеної у 2018 році, загальна сума доходів, які задекларували українці зросла на 9,9 мільярда гривень та склала 73,1 мільярда гривень.