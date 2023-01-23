Майже 900 тисяч гектарів замінували росіяни на звільнених територіях півдня
23 січня 2023, 13:23
Фото: РБК-Україна
Російські окупанти активно мінували тимчасово захоплені території. Так, лише у звільнених частинах Херсонської та Миколаївської областей заміновані майже 900 тисяч гектарів землі
"Загарбники встигли замінувати близько 680 тисяч гектарів на звільненій минулого року частині Херсонської області. Це лише за приблизними підрахунками. Ще 200 тисяч гектарів - заміновані ділянки Миколаївщини", про це йдеться в заяві командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського.
Тарнавський підкреслив, що після деокупації територій, українські фахівці одразу починають їхнє зачищення від вибухівки.
"Фахівці Сил оборони на таврійському напрямку щодня виходять на полювання за смертоносним спадком агресора. Вони щомиті ризикують життям, щоб знову зробити безпечними звільнені території України. Цим ми кардинально відрізняємось від ворога", - додав він.
Нагадаємо, що в минулому році ДСНС запустила застосунок, де можна повідомити про вибухівку та ознайомитись з картою мінувань.