Майже 900 тисяч гектарів замінували росіяни на звільнених територіях півдня

Російські окупанти активно мінували тимчасово захоплені території. Так, лише у звільнених частинах Херсонської та Миколаївської областей заміновані майже 900 тисяч гектарів землі

Тарнавський підкреслив, що після деокупації територій, українські фахівці одразу починають їхнє зачищення від вибухівки.

"Фахівці Сил оборони на таврійському напрямку щодня виходять на полювання за смертоносним спадком агресора. Вони щомиті ризикують життям, щоб знову зробити безпечними звільнені території України. Цим ми кардинально відрізняємось від ворога", - додав він.