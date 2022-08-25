RSS
НОВИНИ

ДСНС запустила застосунок, де можна повідомити про вибухівку та ознайомитись з картою мінувань

Державна служба з надзвичайних ситуацій разом із державною ІТ-компанією "Інфотех" запустили мобільний застосунок "Розмінування України", за допомогою якого можна повідомляти рятувальників про знайдені вибухонебезпечні та підозрілі предмети.
ДСНС запустила застосунок, де можна повідомити про вибухівку та ознайомитись з картою мінувань Фото: osce.org

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, застосунок дозволяє переглянути мапу територій, які потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.

У застосунку можна повідомити про знайдені на території України нездетоновані снаряди, міни, вибухонебезпечні та підозрілі предмети, залишити про них мітки на карті, додати фото та опис.

Отриману інформацію опрацьовуватиме ДСНС.

Як повідомлялося, п'ята частина території України забруднена вибухонебезпечними предметами, що не розірвалися.

Раніше повідомлялось, що Мінцифри запустило нову послугу на порталі "Дія".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 08 2022 19:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.