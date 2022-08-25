ДСНС запустила застосунок, де можна повідомити про вибухівку та ознайомитись з картою мінувань

Державна служба з надзвичайних ситуацій разом із державною ІТ-компанією "Інфотех" запустили мобільний застосунок "Розмінування України", за допомогою якого можна повідомляти рятувальників про знайдені вибухонебезпечні та підозрілі предмети.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, застосунок дозволяє переглянути мапу територій, які потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.

У застосунку можна повідомити про знайдені на території України нездетоновані снаряди, міни, вибухонебезпечні та підозрілі предмети, залишити про них мітки на карті, додати фото та опис.

Отриману інформацію опрацьовуватиме ДСНС.

Як повідомлялося, п'ята частина території України забруднена вибухонебезпечними предметами, що не розірвалися.

Раніше повідомлялось, що Мінцифри запустило нову послугу на порталі "Дія".