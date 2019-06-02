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Майже дві тонни морського сміття стануть червоною доріжкою кінофестивалю "Берлінале"

"Берлінале" вважається одним із найпрестижніших кінофестивалей в Європі та світі
У 2019 році червона доріжка міжнародного кінофестивалю "Берлінале" буде зроблена зі сміття, виловленого в океані.
Майже дві тонни морського сміття стануть червоною доріжкою кінофестивалю "Берлінале" Фото: filmstreet.com

Акція має привернути увагу до проблеми забруднення світового океану відходами з пластику. Перед трьома основними майданчиками фестивалю розгорнуть 2 430 кв. м килимових покриттів. Для їхнього виробництва використали 1,6 тонни відходів, зокрема і рибальських сіток, повідомило міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини, інформує DW.

"Червона килимова доріжка на "Берлінале" ніколи не була такою зеленою", - заявив міністр економічної співпраці та розвитку Німеччини Ґерд Мюллер.

За даними міністерства, щороку в океан викидається близько восьми мільйонів тонн пластикових відходів. Зараз вже 90% морських птахів мають у шлунках часточки пластику. А у 2050 році в океанах буде плавати більше пластику, ніж риби.

"Берлінале" проходить з 1951 року щорічно у лютому в Берліні. Кінопокази із червоною доріжкою і церемонією вручення премій відбудуться у столиці Німеччини з 7 до 17 лютого 2019 року.

Також, вчені з Массачусетського технологічного інституту заявили про те, що глобальне потепління в значній мірі вплине на фітопланктону в океані. У найближчі десятиліття ці зміни вплинуть на колір океану, посиливши сині та зелені відтінки.

 

 

 
 
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06 02 2019 11:42
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