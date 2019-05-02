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Більша частина океану до кінця століття змінить свій колір

Зміна кольору стане наслідком глобального потепління
Вчені з Массачусетського технологічного інституту заявили про те, що глобальне потепління в значній мірі вплине на фітопланктону в океані.
Більша частина океану до кінця століття змінить свій колір Фото: з відкритих джерел

У найближчі десятиліття ці зміни вплинуть на колір океану, посиливши сині та зелені відтінки, повідомляє Naked science.

Колір океану залежить від того, як сонячне світло взаємодіє з тим, що знаходиться у воді. Молекули води поглинають майже все сонячне світло, за винятком синьої частини спектра, яка відбивається назад. Отже, відносно пустельні області океану здаються темно-синіми з космосу.

Якщо в океані є які-небудь організми, вони можуть поглинати і відбивати світлові хвилі різної довжини - залежно від їхніх індивідуальних властивостей. Наприклад, фітопланктон містить хлорофіл - пігмент, який поглинає в основному сині ділянки сонячного світла, виробляючи вуглець для фотосинтезу. В результаті більше зеленого світла відбивається від океану, стаючи причиною зеленого відтінку тих областей, що багаті водоростями.

У ході дослідження вчені розробили модель, яка імітує ріст і взаємодію різних видів фітопланктону або водоростей, а також те, яким чином буде змінюватися суміш видів в різних місцях при підвищенні температури Світового океану. Вчені змоделювали те, як фітопланктон поглинає і відбиває світло, як змінюється колір океану через вплив глобального потепління на склад популяції цього організму.

Це дозволило дослідникам простежити за процесом до кінця століття. Виявилося, що до 2100 року понад 50% Світового океану змінить свій колір. На думку вчених, колір синіх і зелених областей стане більш інтенсивним, відображаючи менше фітопланктону, ніж на даний момент.

Також, американські вчені проаналізували дані, які були зібрані в ході місії IceBridge, і виявили під льодовиком Туейтса величезну талу порожнину, площа якої становить близько 40 квадратних кілометрів, а висота – 300 метрів.

 

 

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05 02 2019 13:58
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