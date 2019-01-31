Вчені виявили велику порожнину під антарктичним льодовиком
Порожнина утворилася в результаті танення 14 мільярдів тонн льоду, велика частина якого розтанула за останні три роки, повідомляє "Популярная механика", інформує DT.ua.
Льодовик Туейтса у Західній Антарктиді відомий своїм швидким рухом, швидкість якого іноді доходить до двох кілометрів на рік. Від льодовика періодично відколюються величезні айсберги, які виносяться в море Амундсена і далі на північ. Дослідники вважають, що виявлена порожнина не єдина. Це свідчить про те, що льодовик лежить на грунті набагато слабкіше, ніж передбачалося.
Вчені побоюються, що швидке руйнування льодовика Туейтса може прискорити танення всіх інших. Рівень води в світовому океані підвищиться, що дозволить шельфовим льодовикам Антарктиди відриватися від грунту, перетворюючись просто на льодовики. По мірі їхнього танення і утворення айсбергів води стане ще більше.
Крім того, на даний момент льодовик відіграє роль своєрідної "підпорки" для сусідніх льодових масивів. Якщо вона зникне, їх сповзання в океан, ймовірно, прискориться.
Додамо, аерокосмічне агентство NASA опублікувало карту танення льодовиків Антарктиди. На цій карті видно, що навіть ті льодовики, які вважалися стабільними, поступово починають танути.
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