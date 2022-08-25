Майже половина освітніх закладів в Україні забезпечені укриттям
Відповідно, ці школи з 1 вересня зможуть розпочати навчання офлайн. Про це повідомляє УНН.
Зазначимо, що 1 вересня 2022 року в Міністерстві освіти і науки України планують розпочати навчальний рік офлайн. Однією з головних вимог до закладів освіти є наявність захисних споруд.
Понад 23,5 тисячі об'єктів закладів освіти пройшли безпековий аудит станом на 19 серпня. З них більше ніж 11 тисяч забезпечені укриттям для учасників освітнього процесу.
Згідно з рекомендаціями Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), укриття повинно розміщуватися в основній будівлі закладу освіти або у безпосередній близькості (до 100 метрів). Воно має бути забезпечено електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізацією.
Окрім того, однією з вимог є дотримання правила: не менше метра на людину. В укритті також мають бути місця для сидіння (лежання), ємності з питною водою, контейнери для продуктів харчування, засоби надання першої медичної допомоги та засоби зв’язку та оповіщення (телефон, радіоприймач, інтернет).
Нагадаємо, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет презентував чотири моделі навчання в школах під час війни. В їхню основу покладені чотири можливі локації учнів. Освітній процес рекомендують проводити за однією з наступних форм: очна форма, дистанційна форма, сімейна (домашня) форма навчання, змішана форма навчання та екстернат.
Раніше повідомлялось, що сьогодні розпочався перший етап підтвердження участі у спеціальній сесії національного мультипредметного тестування.
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