Майже половина освітніх закладів в Україні забезпечені укриттям

Станом на 19 серпня більше ніж 11 тисяч закладів освіти по всій Україні, тобто 47%, забезпечені укриттям.

Відповідно, ці школи з 1 вересня зможуть розпочати навчання офлайн. Про це повідомляє УНН.

Зазначимо, що 1 вересня 2022 року в Міністерстві освіти і науки України планують розпочати навчальний рік офлайн. Однією з головних вимог до закладів освіти є наявність захисних споруд.

Понад 23,5 тисячі об'єктів закладів освіти пройшли безпековий аудит станом на 19 серпня. З них більше ніж 11 тисяч забезпечені укриттям для учасників освітнього процесу.

Згідно з рекомендаціями Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), укриття повинно розміщуватися в основній будівлі закладу освіти або у безпосередній близькості (до 100 метрів). Воно має бути забезпечено електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізацією.

Окрім того, однією з вимог є дотримання правила: не менше метра на людину. В укритті також мають бути місця для сидіння (лежання), ємності з питною водою, контейнери для продуктів харчування, засоби надання першої медичної допомоги та засоби зв’язку та оповіщення (телефон, радіоприймач, інтернет).

Нагадаємо, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет презентував чотири моделі навчання в школах під час війни. В їхню основу покладені чотири можливі локації учнів. Освітній процес рекомендують проводити за однією з наступних форм: очна форма, дистанційна форма, сімейна (домашня) форма навчання, змішана форма навчання та екстернат.

Раніше повідомлялось, що сьогодні розпочався перший етап підтвердження участі у спеціальній сесії національного мультипредметного тестування.