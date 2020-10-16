Майже половина українців довіряє інтернет-ЗМІ - опитування

48% українців довіряють національним і регіональним інтернет-ЗМІ, свідчить дослідження соціологічної компанії InMind.

Згідно з результатами опитування, оприлюдненими на прес-конференції в п'ятницю в Києві, 48% українців довіряють національним інтернет-ЗМІ, 41% - національним телеканалам, 21% - національним радіостанціям і 19% - національним друкованим ЗМІ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас регіональним інтернет-ЗМІ також довіряють 48% опитаних, регіональним телеканалам - 38%, регіональним радіостанціям - 22% і регіональним друкованим ЗМІ - 22%.

Окрім того, на запитання, які ЗМІ ви використовували протягом 30 днів для отримання новин, 62% опитаних відповіли, що соціальні мережі, 52% - телебачення, 48% - сайти новин, 13% - радіо, 8% - друковані ЗМІ.

Загальнонаціональне дослідження провела соціологічна компанія InMind на замовлення міжнародної організації Internews, що реалізує "Медійну програму в Україні, за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Опитування проводилося в липні-серпні 2020 року, проведено 4 тис. інтерв'ю, зокрема по 300 інтерв'ю у 12 областях: Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська та Херсонська області. Репрезентативна частина - 1 630 інтерв'ю. Всі інтерв'ю проводили в містах із населенням понад 50 тис. осіб. Похибка вибірки з ймовірністю 0,95% не перевищує 2,5%.

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