Майже половина японців не раді канікулам, які запроваджують через нову еру

"В Японії перспективу тривалих канікул очікують зі змішаними почуттями жаху і стурбованості"

Майже половина населення Японії занепокоєна у зв'язку із запровадженням канікул, які триватимуть з 27 квітня по 6 травня 2019 року. Канікули приурочені до так званої нової ери, яка настане після вступу на імператорський престол принца Нарухіто.

Завеликі для мешканців Японії загальні канікули пов'язані з початком нової ери - "Рейва", яка розпочнеться після вступу на імператорський престол принца Нарухіто, повідомляє "Громадське".

"В Японії перспективу тривалих канікул очікують зі змішаними почуттями жаху і стурбованості", - йдеться в опитування, про яке пише The Guardian.

Зокрема, не раді таким довгим вихідним співробітники, які працюють за контрактами, що передбачають оплату праці по годинах або днях. Вони стурбовані тим, що їхній дохід сильно скоротиться.

Оскільки освітні установи на цей час також будуть закриті, то деякі японці, які працюють у сфері послуг і, отже, проведуть свята на роботі, хвилюються, що не зможуть зайняти своїх дітей на час довгих канікул.

Згідно з опитуванням газети Asahi, 45% японців заявили, що "не раді" довгим канікулам.

Крім того, дослідження японського турагентства Expedia Japan показало, що протягом року японці беруть найменш тривалу відпустку в порівнянні з жителями 19 інших країн. Так, в середньому японець протягом року йде у відпустку у цілому лише на 10 днів.

У Японії оголосили назву епохи правління нового імператора країни - принца-наступника Нарухіто, вона називатиметься епохою "Рейва". Епоха "Рейва" формально розпочнеться 1 травня, коли Нарухіто вступить на престол і стане 126-м імператором Японії.

ЗМІ нагадують, що зміна назви епохи є важливою подією в Японії, оскільки вона використовується при карбуванні монет, виробництві календарів, а також в офіційних документах.