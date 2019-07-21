Майже сотні дільниць на Волині може не вистачити бюлетенів

"Є загроза, що на найдрібніших виборчих дільницях, де буває 100-відсоткова явка, може не вистачити бюлетенів"

васильНа Волині 96 виборчих дільниць отримали менше бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі менше, ніж виборців у списку.

"Є загроза, що на найдрібніших виборчих дільницях, де буває 100-відсоткова явка, може не вистачити бюлетенів", - зазначила координаторка громадянської мережі ОПОРА по Волинській області Катерина Шарпата, повідомляє "Громадське".

Однак вона додала, що наразі явка невисока, близько 30-35%.

Координаторка мережі розповіла, що у регіоні зафіксували близько 40 порушень, але усі вони незначні. Більшість стосувалася або залишків агітації, або нестачі скриньок для голосування.

Нагадаємо, що явка на виборах станом на 16.00 складає 36,2%, - дані ЦВК зі 125 округів.