Явка на виборах станом на 16.00 складає 36,2%, - дані ЦВК зі 125 округів

Станом на 16 годину 21 липня явка на позачергових виборах до Верховної ради склала 36,21%.

Найвища явка спостерігається на Чернігівщині - 42,05%. Явка понад 40% зафіксована також у Полтавській та Хмельницькій областях, повідомляє "Громадське" з посиланням на Центральну виборчу комісію за підсумками обробки даних 125 зі 199 округів.

Найменше станом на 16 годину проголосували на Закарпатті - 21,82% виборців.

Нагадаємо, що станом на 12 годину дня явка виборців на позачергових парламентських виборах склала 16,27%.