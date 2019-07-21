ПОЛІТИКА НОВИНИСтаном на 16 годину 21 липня явка на позачергових виборах до Верховної ради склала 36,21%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Явка на виборах станом на 16.00 складає 36,2%, - дані ЦВК зі 125 округів
Найвища явка спостерігається на Чернігівщині - 42,05%
Фото: з вільних джерел
Найвища явка спостерігається на Чернігівщині - 42,05%. Явка понад 40% зафіксована також у Полтавській та Хмельницькій областях, повідомляє "Громадське" з посиланням на Центральну виборчу комісію за підсумками обробки даних 125 зі 199 округів.
Найменше станом на 16 годину проголосували на Закарпатті - 21,82% виборців.
Нагадаємо, що станом на 12 годину дня явка виборців на позачергових парламентських виборах склала 16,27%.
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