Майже третина росіян виступають за окупацію "південного сходу України", - опитування

Лише 14% респондентів відповіли, що хочуть, щоб "південний схід України залишався частиною України на тих самих умовах, як це було до кризи"

Майже третина росіян виступають за окупацію "південного сходу України", ще приблизно така ж кількість опитаних хоче створення там "незалежної держави".

Зокрема, на запитання: "Що ви думаєте з приводу політичного майбутнього "південно-східної України", 29% респондентів відповіли: "Щоб південний схід України став незалежною державою"; 27% - "Щоб південний схід України став частиною Російської Федерації". 17% опитаних обрали відповідь: "Щоб південний схід України залишався частиною України, але отримав велику незалежність від Києва". Лише 14% респондентів відповіли: "Щоб південний схід України залишався частиною України на тих самих умовах, як це було до кризи", повідомляє УНІАН.

Не змогли відповісти - 13%. При цьому, відповідаючи на запитання про те, що окупація Криму вимагає від Росії значних затрат і якою мірою "ви особисто готові платити", лиш 7% вдповіли: "Повною мірою", 9% вибрали відповідь: "Значною мірою", 26% - "якіоюсь мірою". "Зовсім не готові" платити за окупацію Криму 36% респондентів. 17% - не вважають, що цей тягар ляже на звичайних громадян. 5% - не визначилися з відповіддю.

Опитування проводилося 24 - 29 травня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення в обсязі 1 тис. 616 осіб віком від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проходило вдома у респондентів методом особистого інтерв'ю.

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