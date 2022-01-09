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Майже третина території України потребує розмінування - Міндовкілля

Ольга
Матарикіна
За пів року повномасштабної війни російської федерації проти України по території нашої держави випущено 3,5 тисячі ракет
Майже третина території України потребує розмінування - Міндовкілля Фото: google.com

"За пів року повномасштабної війни по території України випущено 3,5 тисячі ракет. Все це - викиди в атмосферне повітря, забруднення ґрунтів та багато чого іншого. Майже третина території України -  близько 200 тис кв. км -  потребує розмінування", - зазначив він.

Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, повідомляє Укрінформ.

Міністр додав, що за ці пів року піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили більш ніж 186 тисяч боєприпасів та більше двох тисяч авіабомб.

"Під час вибуху таких предметів відбувається викид в атмосферне повітря забруднюючих речовин, якими ми дихаємо, і які потім разом з опадами потрапляють у землю, воду", - резюмував Стрілець.

Нагадаємо, Міндовкілля за пів року повномасштабної війни російської федерації проти України зафіксувало понад дві тисячі фактів заподіяння шкоди довкіллю. Сума збитків становить близько 962 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що на розмінування України може піти до 10 років.


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01 09 2022 17:49
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