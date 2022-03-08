На розмінування України може піти до 10 років - ДСНС

У відомстві оцінили час, необхідний для знищення чи забезпечення усіх вибухових пристроїв на території України

Україна зараз є найзамінованішою країною у світі.

Про це заявив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш.

За його словами, відомство оцінило час, необхідний для знищення чи забезпечення усіх вибухових пристроїв.

"На розмінування територій України потрібно щонайменше п'ять років, а в акваторіях роботи можуть затягтися на всі десять", - сказав Примуш.

Як повідомляв iPress.ua, посол України в Британії Вадим Пристайко розповів, що у уряд Великої Британї передасть Україні кілька військових протимінних кораблів. Судна будуть модернізовані: їх перероблять, оновлять і додадуть туди обладнання, необхідне ЗСУ.