CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ відомстві оцінили час, необхідний для знищення чи забезпечення усіх вибухових пристроїв на території УкраїниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На розмінування України може піти до 10 років - ДСНС
Фото: google.com
Україна зараз є найзамінованішою країною у світі.
Про це заявив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш.
За його словами, відомство оцінило час, необхідний для знищення чи забезпечення усіх вибухових пристроїв.
"На розмінування територій України потрібно щонайменше п'ять років, а в акваторіях роботи можуть затягтися на всі десять", - сказав Примуш.
Як повідомляв iPress.ua, посол України в Британії Вадим Пристайко розповів, що у уряд Великої Британї передасть Україні кілька військових протимінних кораблів. Судна будуть модернізовані: їх перероблять, оновлять і додадуть туди обладнання, необхідне ЗСУ.
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