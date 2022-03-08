RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На розмінування України може піти до 10 років - ДСНС

У відомстві оцінили час, необхідний для знищення чи забезпечення усіх вибухових пристроїв на території України
На розмінування України може піти до 10 років - ДСНС Фото: google.com
Україна зараз є найзамінованішою країною у світі.
 
Про це заявив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш.
 
За його словами, відомство оцінило час, необхідний для знищення чи забезпечення усіх вибухових пристроїв.
 
"На розмінування територій України потрібно щонайменше п'ять років, а в акваторіях роботи можуть затягтися на всі десять", - сказав Примуш.
 

Як повідомляв iPress.ua, посол України в Британії Вадим Пристайко розповів, що у уряд Великої Британї передасть Україні кілька військових протимінних кораблів. Судна будуть модернізовані: їх перероблять, оновлять і додадуть туди обладнання, необхідне ЗСУ.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2022 13:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.