Майже весь Львів опинився без світла
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
У місті не курсують трамваї та тролейбуси. Також можливі перебої з водопостачанням.
Об'єкти критичної інфраструктури переводять на роботу на дизель-генераторах.
Над Львівською областю збили частину російських ракет. Є загроза повторних ударів.
Нагадаємо, сьогодні російські агресори під час масштабної атаки випустили по території України понад 120 ракет.
ТОВ "ДТЕК" застосувало екстрені відключення світла в Одеській та Дніпропетровські областях через загрозу ракетних ударів росіян, також про екстрені відключення повідомили Житомиробленерго та Сумиобленерго.
У столиці в четвер, 29 грудня, через чергову масовану ракетну атаку на об’єкти критичної інфраструктури можливі перебої з електроенергією та водопостачанням.