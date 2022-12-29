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Майже весь Львів опинився без світла

29 грудня 2022, 10:20
Майже весь Львів опинився без світла
Фото: з вільних джерел
Унаслідок російського обстрілу зранку 29 грудня 90% Львова опинилося без світла.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

У місті не курсують трамваї та тролейбуси. Також можливі перебої з водопостачанням.

Об'єкти критичної інфраструктури переводять на роботу на дизель-генераторах.

Над Львівською областю збили частину російських ракет. Є загроза повторних ударів.

Нагадаємо, сьогодні російські агресори під час масштабної атаки випустили по території України понад 120 ракет.

ТОВ "ДТЕК" застосувало екстрені відключення світла в Одеській та Дніпропетровські областях через загрозу ракетних ударів росіян, також про екстрені відключення повідомили Житомиробленерго та Сумиобленерго.

У столиці в четвер, 29 грудня, через чергову масовану ракетну атаку на об’єкти критичної інфраструктури можливі перебої з електроенергією та водопостачанням.

Львівенергетикаатака

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