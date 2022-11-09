RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

McDonald's спростував інформацію про відкриття 20 вересня: Чіткої дати немає

Напередодні в Telegram-каналах почала ширитися інформація, про те, що у Києві McDonald's запрацює на Ленінградській площі, а також біля станцій метро Харківська та Осокорки.
McDonald Фото: LinkedIn

Інформація про відкриття McDonald's 20 вересня у Києві не є правдивою.

Про це в коментарі УНН повідомила керівниця відділу зв’язків із громадськістю McDonald's Олеся Муджирі.

"Це неправдива інформація і їй нема офіційного підтвердження. У нас наразі немає чіткої дати відкриття з безепекових та логістичних причин. Всі заклади на сьогодні перебувають на стадії підготовки. Про відкриття ми попередимо заздалегідь, сповістивши пресу", - сказала вона.

Напередодні в Telegram-каналах почала ширитися інформація, про те, що у Києві McDonald's запрацює на Ленінградській площі, а також біля станцій метро Харківська та Осокорки.
 
Раніше, як повідомляв iPress, компанія McDonald’s запровадила поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 09 2022 11:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Том Купер про нові просування ЗСУ на Харківщині: радіти рано, але достатньо почуватися задоволеним

Том Купер про нові просування ЗСУ на Харківщині: радіти рано, але достатньо почуватися задоволеним

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.