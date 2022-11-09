CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНапередодні в Telegram-каналах почала ширитися інформація, про те, що у Києві McDonald's запрацює на Ленінградській площі, а також біля станцій метро Харківська та Осокорки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
McDonald's спростував інформацію про відкриття 20 вересня: Чіткої дати немає
Фото: LinkedIn
Інформація про відкриття McDonald's 20 вересня у Києві не є правдивою.
Про це в коментарі УНН повідомила керівниця відділу зв’язків із громадськістю McDonald's Олеся Муджирі.
"Це неправдива інформація і їй нема офіційного підтвердження. У нас наразі немає чіткої дати відкриття з безепекових та логістичних причин. Всі заклади на сьогодні перебувають на стадії підготовки. Про відкриття ми попередимо заздалегідь, сповістивши пресу", - сказала вона.
Напередодні в Telegram-каналах почала ширитися інформація, про те, що у Києві McDonald's запрацює на Ленінградській площі, а також біля станцій метро Харківська та Осокорки.
Раніше, як повідомляв iPress, компанія McDonald’s запровадила поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 09 2022 11:16 МЕДІА
- ФОТО Розвантаження російського танкера зі скрапленим газом заблокували шведські активісти
- ВІДЕО Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі
- ВІДЕО У МВС роз'яснили правила виїзду чоловіків-студентів за кордон під час війни
- Том Купер про нові просування ЗСУ на Харківщині: радіти рано, але достатньо почуватися задоволеним
- Не дивуйтеся, якщо завтра почуєте, що Україна взяла Великий Бурлук або Сватове. Том Купер про можливе подальше просування української армії