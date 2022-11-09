McDonald's спростував інформацію про відкриття 20 вересня: Чіткої дати немає

Інформація про відкриття McDonald's 20 вересня у Києві не є правдивою.

"Це неправдива інформація і їй нема офіційного підтвердження. У нас наразі немає чіткої дати відкриття з безепекових та логістичних причин. Всі заклади на сьогодні перебувають на стадії підготовки. Про відкриття ми попередимо заздалегідь, сповістивши пресу", - сказала вона.

Напередодні в Telegram-каналах почала ширитися інформація, про те, що у Києві McDonald's запрацює на Ленінградській площі, а також біля станцій метро Харківська та Осокорки.