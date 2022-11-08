CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ McDonald’s Україна заявили, що ресторани мережі будуть відкриватися поетапно - першими відкриються заклади у Києві та на заході України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
McDonald's буде поетапно відкривати ресторани в Україні
Мак повертається:) Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу частини ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни
Фото: McDonald’s
Про це йдеться у заяві McDonald’s Україна у Facebook.
Компанія нагадала, що 24 лютого призупинили роботу рестранів в Україні через війну, що триває.
"Підтримка наших людей в Україні продовжує залишатися для нас пріоритетом номер один. Ми багато спілкувалися з нашими працівниками, які висловили велике бажання повернутися до роботи та побачити, як наші ресторани в Україні знову відкриються, де це можна зробити безпечно та відповідально.
В останні місяці віра в те, що це додасть невелике, але важливе відчуття нормальності, зміцнилася. А українські посадовці зазначали, що підприємства, які відновлять роботу, підтримають місцеву економіку та український народ", - йдеться у позиції компанії.
"Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу.
Протягом кількох наступних місяців ми з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки наших людей і клієнтів", - пояснили в McDonald’s.
Там додали, що над цими задачами працює команда українського ринку на чолі з Юлією Бадрітдіновою.
На заяву компанії відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Мак повертається:) Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу частини ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни.
Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається", - написав він у Facebook.
За його словами, велися довгі переговори з McDonald‘s - міністр подякував керівництво копанії за ухвалене рішення.
Повернення великої американської компанії - це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни.
"Це робочі місця та податки до українського бюджету, виживання нашої економіки в часи російської агресії. Це, зрештою, частина відновлення України", - додав Кулеба.
Нагадаємо, що 1 серпня McDonald's планував відкритися, але відклав відкриття ресторанів з міркувань безпеки.
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