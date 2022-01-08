McDonald's відклав відкриття ресторанів з міркувань безпеки

Кожен ресторан перевіряють щодо наявності неподалік бомбосховищ

В McDonald's заявили, що не планують відкривати ресторани у серпні.

Про це розповіла керівниця відділу зв'язків із громадськістю компанії Алеся Муджирі.

"Ми постійно оцінюємо ситуацію. У деяких областях ми маємо амбіції відновити роботу, але в поточній ситуації не можемо озвучувати конкретні плани. Слідкуйте за оновленнями, як тільки у нас будуть плани, ми їх не приховуватимемо", - підкреслила вона.

СЕО мережі Юлія Бадрітдінова в свою чергу зазначила, що компанія займається оновленням протоколів безпеки. Зокрема, кожен ресторан перевіряють щодо наявності неподалік бомбосховищ.

"Коли звучить сигнал "повітряна тривога", ресторани терміново повинні закриватися, що саме собою досить непростий процес, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів. McDonald's не буде працювати під час повітряних тривог", – розповіла Бадрітдінова.

Раніше низка українських ЗМІ опублікувала інформацію про те, що вже в серпні в Україні можуть відновити роботу заклади мережі McDonald's. Про підготовку до відкриття, зокрема, повідомила виданню Forbes керівниця одного з київських ресторанів на умовах анонімності.