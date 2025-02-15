ЗМІ пишуть, що Зеленський відмовився підписати документ, який запропонували у Трампа.

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала українському уряду надати Вашингтону право на володіння 50% рідкісноземельних мінералів України.

Також було надано сигнал, що американські війська можуть бути розгорнуті для забезпечення безпеки у зв'язку з видобутком корисних копалин, якщо буде укладена мирна угода з росією, пише телеканал NBC News.

Дві офіційні особи розказали, що замість того, щоб платити за мінерали, угода про власність стане для України способом відшкодувати США мільярди доларів за зброю та підтримку, надані Україні з початку повномасштабної війни.

Однак вчора, 14 лютого, журналіст The Washington Post Джош Рогін заявив, що президент Володимир Зеленський відмовився підписати документ про передачу США 50% українських мінеральних ресурсів.

Одразу вісім американських офіційних осіб повідомляють, що міністр фінансів Скотт Бессент представив Зеленському пропозицію про володіння США половиною рідкісноземельних мінералів України в проєкті угоди, яку він презентував на зустрічі в середу в Києві.

Після цієї зустрічі американський міністр сказав, що проєкт американсько-української угоди відображає мету Трампа, однак він не надав подробиць того, що запропонувала адміністрація.

"Зеленський відмовився підписати документ, коли Бессент представив його під час зустрічі, заявивши, що йому потрібно вивчити його та проконсультуватися щодо нього з іншими, повідомили вісім американських чиновників, проінформованих про зустріч", - пише видання.

Нагадаємо, в п’ятнийю, 14 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки відбулася зустріч президента України і віцепрезидента США.