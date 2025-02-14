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Розпочалася зустріч президента України і віцепрезидента США

14 лютого 2025, 18:49
Розпочалася зустріч президента України і віцепрезидента США
джерело president.gov.ua
Зустріч мала відбутись раніше, але її перенесла американська сторона.

В Мюнхені розпочалися перегомовини президента України Володимира Зеленського з віце-президентом США Джей ді Венсом. 

Про це повідомляє Офіс президента України.

Після зустріч Венс зробив заяву. 

"Ми хочемо, щоб закінчилася війна, ми хочемо, щоб вбивства зупинилися, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт у Європі за кілька років", - сказав віце-президент США.

Він додав, що Україна і США хочуть, "щоб вбивства припинися", проте водночас потрібно досягнути довготривалого миру.

"А не такого, який призведе до того, що Східна Європа опиниться у війні через кілька років", - додав він. 

В той же час, Зеленський заявив, що провів хорошу зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

"Вдячний йому та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник генерал Кіт Келлог", - написав він. 

Президент подякував США за підтримку, а також згадав про нещодавню розмову з Трампом та додав, що потрібно більше працювати і підготувати план, як закінчити війну та зупинити путіна.

"Ми готові якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру. Щиро цінуємо рішучість Президента Трампа, яка може допомогти зупинити війну й забезпечити Україні справедливість і гарантії безпеки", - додав Зеленський. 

 

 

Володимир ЗеленськийзустрічДжей ді Венс.

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