Медведчук і Бойко обіцяють і далі вести переговори з Росією

Кандидат в президенти сказав, що піде шляхом, який дозволить "прибрати взаємні обмеження, санкції, і забезпечити нормальний товарообіг"

Кандидат у президенти Юрій Бойко і його соратник по політсилі, кум президента Росії, Віктор Медведчук заявили, що будуть продовжувати вести переговори з керівництвом РФ.

"Тому я вважаю, що дуже важливий був початковий етап переговорів, зрозуміло, що вони будуть продовжені, але є розуміння у керівництва уряду Російської Федерації, що ситуацію треба покращувати і треба відновлювати економічні відносини з Росією", – сказав Бойко, повідомляє "Українська правда".

Кандидат в президенти сказав, що піде шляхом, який дозволить "прибрати взаємні обмеження, санкції, і забезпечити нормальний товарообіг".

Медведчук, який очолює політраду "Опозиційної платформи – За життя", стверджує, що "в результаті домовленостей і укладення нового контракту з 1 січня 2020 року" ціна на російський газ для України може знизитися як мінімум на 25%.

Кум президента Росії уточнив, що в п'ятницю у Москві обговорювали три питання: прямі поставки газу в Україну, питання газотранспортної системи, і "відновлення прагматичних економічних відносин між Росією і Україною".

"Ми виходимо з того, що почався новий етап... І ми зробимо все залежне від нас, від нашої політичної сили, щоб цей етап з відновлення політичних прагматичних відносин не просто почався, але і продовжувався", – сказав Медведчук.

Він також додав, що їхня політсила "бореться з існуючою владою", яка "повинна покинути свої посадові кабінети".

На думку Медведчука, до влади мають прийти нові люди, в тому числі, Бойко, щоб "змінити ситуацію" і продовжити переговори з Росією.

Нагадаємо, що кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук у Москві проводять зустріч з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.