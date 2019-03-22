Медведчук і Бойко обіцяють і далі вести переговори з Росією
"Тому я вважаю, що дуже важливий був початковий етап переговорів, зрозуміло, що вони будуть продовжені, але є розуміння у керівництва уряду Російської Федерації, що ситуацію треба покращувати і треба відновлювати економічні відносини з Росією", – сказав Бойко, повідомляє "Українська правда".
Кандидат в президенти сказав, що піде шляхом, який дозволить "прибрати взаємні обмеження, санкції, і забезпечити нормальний товарообіг".
Медведчук, який очолює політраду "Опозиційної платформи – За життя", стверджує, що "в результаті домовленостей і укладення нового контракту з 1 січня 2020 року" ціна на російський газ для України може знизитися як мінімум на 25%.
Кум президента Росії уточнив, що в п'ятницю у Москві обговорювали три питання: прямі поставки газу в Україну, питання газотранспортної системи, і "відновлення прагматичних економічних відносин між Росією і Україною".
"Ми виходимо з того, що почався новий етап... І ми зробимо все залежне від нас, від нашої політичної сили, щоб цей етап з відновлення політичних прагматичних відносин не просто почався, але і продовжувався", – сказав Медведчук.
Він також додав, що їхня політсила "бореться з існуючою владою", яка "повинна покинути свої посадові кабінети".
На думку Медведчука, до влади мають прийти нові люди, в тому числі, Бойко, щоб "змінити ситуацію" і продовжити переговори з Росією.
Нагадаємо, що кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук у Москві проводять зустріч з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.
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