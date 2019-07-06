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Медведчук і Бойко знову в Росії на "переговорах"

Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента Росії Віктор Медведчук та нардеп Юрій Бойко зустрілися у Санкт-Петербурзі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером
Під час зустрічі Медведчук поскаржився, що після попереднього їхнього візиту до Росії в Україні була "бурна, негативна реакція", але їх це не тривожить, бо їм на це "наплювати".
Медведчук і Бойко знову в Росії на "переговорах" Медведчук, Бойко

За словами Медведчука, обіцяні президентом Російської Федерації Володимиром Путіним 25% знижки на газ при прямих поставках - "промінь світла" для українців, йдеться в "УП".

Медведчук зазначив, що попередня влада була до цього не готова, а президент Володимир Зеленський ще не дозрів до подібних рішень, але вони все одно приїхали домовлятися, щоб "примусити" діючу українську владу піти на подібні рішення.

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07 06 2019 12:46
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