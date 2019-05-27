У Кремлі засмутились відмовою Медведчука представляти Україну на переговорах з РФ
"Стосовно Медведчука, то тут можна тільки висловити жаль, тому що він неодноразово доводив і показував свою ефективність на тому терені, на якому він був задіяний в останні роки", - заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Пєсков зауважив, що Медведчук "мав контакти і в Києві, і в Москві, і використовував їх для просування ситуації в гуманітарній області".
Водночас речник російського президента зазначив, що в Кремлі наразі не знають, кого влада України призначать наступником Медведчука.
Нагадаємо, глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що виходить з переговорного процесу з РФ. За його словами, "позиція пана Зеленського, яку він сформулював, повністю суперечить моєму мирному плану, який передбачає автономію для цих територій".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент