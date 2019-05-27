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У Кремлі засмутились відмовою Медведчука представляти Україну на переговорах з РФ

Медведчук "мав контакти і в Києві, і в Москві, і використовував їх для просування ситуації в гуманітарній області"
У Кремлі шкодують, що голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук більше не буде представляти Україну на переговорах із Росією.
У Кремлі засмутились відмовою Медведчука представляти Україну на переговорах з РФ Фото: facebook.com/MEDVEDCHUKVV

"Стосовно Медведчука, то тут можна тільки висловити жаль, тому що він неодноразово доводив і показував свою ефективність на тому терені, на якому він був задіяний в останні роки", - заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Пєсков зауважив, що Медведчук "мав контакти і в Києві, і в Москві, і використовував їх для просування ситуації в гуманітарній області".

Водночас речник російського президента зазначив, що в Кремлі наразі не знають, кого влада України призначать наступником Медведчука.

Нагадаємо, глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що виходить з переговорного процесу з РФ. За його словами, "позиція пана Зеленського, яку він сформулював, повністю суперечить моєму мирному плану, який передбачає автономію для цих територій".

 
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27 05 2019 17:23
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