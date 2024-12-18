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ПОЛІТИКА

Мєдвєдєв пригрозив Заходу через статтю The Times: у Британії назвали це відчаєм

18 грудня 2024, 19:47
Мєдвєдєв пригрозив Заходу через статтю The Times: у Британії назвали це відчаєм
Фото: ITAR-TASS / Valery Sharifulin
Британська газета The Times оприлюднила статтю про ліквідацію в москві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС рф.

Заступник голови Радбезу рф Дмітрій Мєдвєдєв почав укотре розкидатися погрозами Заходу через статтю газети The Times. У Британії вважають таку реакцію ознакою відчаю.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі в соцмережі X.

Британська газета The Times оприлюднила статтю про ліквідацію в москві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС рф, генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова. Журналісти підкреслили, що вбивство російського генерала - це "законний акт оборони з боку держави, яка перебуває під загрозою".

У відповідь Мєдвєдєв назвав усіх посадових осіб країн НАТО, які беруть участь у допомозі Україні, "законною військовою ціллю" для рф.

Також він назвав "законною військовою ціллю" журналістів The Times, які є авторами вищезгаданої статті.

"Бандитська погроза Медведєва на адресу журналістів The Times схожа на відчай", - наголосив Девід Леммі.

Він додав, що британські газети представляють найкращі британські цінності: свободу, демократію та незалежне мислення.

На Рязанському проспекті у москві у результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил рф та його помічник.

генерали рфМедвєдєвБританія

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