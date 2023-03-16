Медведєв замовив вагнерівцям замах на міністра оборони Італії – Il Foglio

За це він обіцяв заплатити 15 млн доларів.

рф може планувати замах на міністра оборони Італії Гвідо Крозетто.

Про це повідомило італійське видання Il Foglio із посиланням на дані розвідки.

Спецслужби мають підстави вважати, що колишній президент росії дмітрій Медведєв наказав прокремлівським найманцям з ПВК "вагнер" ліквідувати Крозетто, призначивши винагороду у розмірі $15 млн.

У розвідці перехопили наказ Медведєва, який той надав вагнерівцям. Найманці мали здійснити замах за допомогою одного з двох своїх осередків у Європі в Сербії, або Естонії.

Раніше Медведєв обурився через слова італійського міністра оборони про те, що входження російських танків у Київ могло спричинити Третю світову війну і навіть назвав його "феєричним дурнем".

Видання наголошує, що за даними джерел у розвідці, цей наказ експрезидент віддав ще до того, як Крозетто звинуватив ПВК "вагнер" в розпалюванні міграційної кризи в Європі. Ватажок найманців пригожин у відповідь видав на адресу італійського міністра оборони низку непристойних слів і порадив "стежити за власною країною".

Раніше ПВК "вагнер" звинуватили у розпалюванні мігрантської кризи в Італії.