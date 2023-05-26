Матеріали:
Теми:

Мєдвєдєв знову погрожує Україні ядерною зброєю і затягуванням війни

26 травня 2023, 14:32
Мєдвєдєв знову погрожує Україні ядерною зброєю і затягуванням війни
Фото: yuga.ru
Експрезидент росії погрожує використати ядерну зброю, якщо Україна отримає таке озброєння.

Дмітрій Мєдвєдєв під час візиту до В'єтнаму заявив: "Військовий конфлікт в Україні дуже надовго" і знову пригрозив превентивним ядерним ударом. 

Про це повідомляють росЗМІ.

"Цей конфлікт дуже надовго. Це все на десятиліття, напевно. Це нова реальність, нові умови життя. Поки там така влада, буде, скажімо, три роки перемир'я, два роки конфлікту, і знову все повториться. Потрібно знищити саму природу нацистської влади в Києві", – заявив він.

За його словами, якщо Україна отримає від західних союзників ядерну зброю, то росії доведеться завдати превентивного удару.

"Тоді це означатиме, що буде приліт до них ракети з ядерним зарядом. Є незворотні закони війни. Якщо дійде до ядерної зброї, потрібно буде наносити превентивний удар", – сказав колишній президент і чинний заступник глави Радбезу рф.

Він не уточнив, по кому саме буде цей удар.

Нагадаємо, що вчора росія і білорусь підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в уряді лукашенка.
Медведєвядерна зброяРосія

Останні матеріали

Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо
Політика
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо "Північних потоків" – розслідування скандинавських ЗМІ
Переклад iPress – 26 травня 2023, 15:36
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Політика
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Переклад iPress – 26 травня 2023, 09:26
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Політика
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2023, 15:24
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Політика
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Переклад iPress – 25 травня 2023, 11:35
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Переклад iPress – 25 травня 2023, 09:02
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Політика
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 24 травня 2023, 15:10
Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Політика
Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 24 травня 2023, 12:03
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2023, 09:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється