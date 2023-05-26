Експрезидент росії погрожує використати ядерну зброю, якщо Україна отримає таке озброєння.

Дмітрій Мєдвєдєв під час візиту до В'єтнаму заявив: "Військовий конфлікт в Україні дуже надовго" і знову пригрозив превентивним ядерним ударом.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Цей конфлікт дуже надовго. Це все на десятиліття, напевно. Це нова реальність, нові умови життя. Поки там така влада, буде, скажімо, три роки перемир'я, два роки конфлікту, і знову все повториться. Потрібно знищити саму природу нацистської влади в Києві", – заявив він.

За його словами, якщо Україна отримає від західних союзників ядерну зброю, то росії доведеться завдати превентивного удару.

"Тоді це означатиме, що буде приліт до них ракети з ядерним зарядом. Є незворотні закони війни. Якщо дійде до ядерної зброї, потрібно буде наносити превентивний удар", – сказав колишній президент і чинний заступник глави Радбезу рф.

Він не уточнив, по кому саме буде цей удар.