2024 року контракт з міноборони рф щодня підписували більше 1000 людей.

Орієнтовно 450 тисяч росіян уклали контракт із міноборони рф протягом минулого року, а ще більше 40 тисяч осіб вступили до добровольчих формувань.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки рф Дмітрій Мєдвєдєв, пишуть російські видання.

"Завдання, поставлене перед нами "президентом" країни минулого року, виконано. Контракт на проходження військової служби уклали близько 450 тисяч осіб. Крім того, понад 40 тисяч наших громадян вступили до добровольчих формувань і вирушили в зону спеціальної військової операції", - повідомив Мєдвєдєв.

Він додав, що в середньому торік контракт щодня підписували понад тисячу осіб.

Нагадаємо, що нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поінформував, що загальні втрати російських військ за 2024 рік склали понад 434 тисячі особового складу.

Крім того, відомо, що близько 4000 військових КНДР загинуло на Курщині.